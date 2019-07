Best 200 jaar: een overzicht van vier maanden feest

BEST - Dat Best dit jaar viert dat zij al 200 jaar een zelfstandige gemeente is, zal niemand ontgaan zijn. Het feest is in juni al goed van start gegaan met diverse activiteiten, maar heeft voor de zomermaanden nog meer in petto. Hier een overzicht van de verschillende activiteiten die plaats vinden in de maanden juli, augustus, september en oktober.

- Een Russisch jeugdorkest geeft donderdagavond 11 juli een gratis concert op het Dorpsplein in Best, aanvang 20.00 uur. De organisatie hoopt met dit openluchtoptreden in het centrum een breder en ander publiek te trekken.

- In augustus wordt een groot feestweekend gehouden, genaamd ‘Alaparada’. Het evenement bestaat uit drie programma’s op twee verschillende locaties, waarvan de een meer cultureel gericht (in het centrum) en de ander muzikaal (in het Wilhelminapark).

- Ook viert Best dit jaar de bevrijding van 75 jaar geleden. In het Joe Mann Theater is de hele maand augustus een tentoonstelling over dit thema te zien. In september volgt de herdenking van de Amerikaanse oorlogsheld waar het openluchttheater naar is genoemd.

- Op 21 september treden meer dan twintig koren op verschillende locaties op. In de Tienschuur aan de Hagelaarsweg vertoont Werkgroep Aarle op 13, 14 en 15 september een historische oorlogsfilm. Ook brengt toneelvereniging de Narrenkap een stuk over schoenenfabriek Bata.

- In oktober speelt toneelstichting Ons Eygen Landt de reeks voorstellingen over oorlogsburgemeester Groffen. Commissaris van de Koning Wim van de Donk komt die maand naar Best om namens de provincie een bankje te overhandigen.

Alle informatie over de diverse evenementen is terug te vinden op de website 200jaarbest.nl. Het programma voor het feestweekend in augustus staat op alaparada.nl.