Best: Aldi mag toch niet naar Oirschotseweg

Grote vechtpar­tij in Burger King in Son en Breugel, verdachte vlucht weg

16:23 SON EN BREUGEL - In de Burger King aan de Ekkersrijt in Son en Breugel heeft woensdagmiddag een vechtpartij plaatsgevonden. Een verdachte van mishandeling is gevlucht voor de politie. Zij zijn naar hem opzoek en hebben een Burgernet-melding verstuurd.