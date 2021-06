Best bereidt zich met spanning voor op kermis: ‘Als het te druk wordt, weten we wat te doen’

Dorpshuis in Son wordt al gebouwd, maar lokale politiek kibbelt verder

18 juni De kerk in Son en Breugel wordt al lang verbouwd tot dorpshuis, maar de lokale politiek steggelt nog altijd over het onderwerp. De laatste ergernis gaat over een juridisch onderzoek naar de rechtmatigheid van de aanbesteding van het dorpshuis. Daar was juist aangetoond dat de gemeente geen fouten heeft gemaakt.