Best 'declareert’ kosten voor nauwelijks gebruikte vaccinatielocatie

17 april BEST - Komen ze er nu wel of niet, de twee ruim vijf hectare grote zonnepaneelvelden in het buitengebied van Best? De gemeente broedt nog altijd op een oordeel over de plannen, die de gemoederen bij inwoners flink bezighouden. ,,We hopen dat de keutel alsnog wordt ingetrokken.”