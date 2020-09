Best denkt aan ‘pleinenkermis’ in 2021: attracties verder uit elkaar en één dag langer

BEST - De kermis van Best wordt volgend jaar verspreid over vijf pleinen, wanneer de anderhalvemeterregel dan nog van kracht is. Ook duurt het evenement in dat geval een dag langer. ,,Zo vindt er meer spreiding van bezoekers plaats over de dagen.”