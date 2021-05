Best en Oirschot zijn in beeld voor ‘carpoolplaatsen 2.0'

In zijn gemeente is de afslag Best van de A2 opgenomen in het lijstje. Het gaat daarbij om de omgeving rond de al bestaande carpoolplaats en de McDonald's, waar mogelijk ook een KFC-fastfoodrestaurant wordt gevestigd. Ook de te realiseren ‘hub’ bij de A58 komt mogelijk binnen de Bestse gemeentegrenzen. ,,Al zou die ook aan ‘de Oirschotse kant’ kunnen komen”, stelt Dijkhoff, doelend op de afrit ter hoogte van de Kempenweg. ,,Voorlopig is wel gekozen om nader in te zoomen op de afslag Best, omdat de bestaande ov-voorzieningen vanaf die locatie beter zijn.”