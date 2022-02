Best heeft ‘noodpotje’ om bij te springen als inwoners energierekening niet kunnen betalen

BEST - Bestenaren die door de al maar stijgende energieprijzen in financiële problemen raken, kunnen voortaan bij de gemeente aankloppen voor steun.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het eigen sociale fonds ook beschikbaar te stellen voor lokale gevallen van energiearmoede. In dat ‘noodpotje’ komt om die reden ook meteen meer geld: 30.000 euro in plaats van 4.500 euro.

,,Dat biedt ons de ruimte om maatwerk te leveren”, aldus verantwoordelijk wethouder Ria van den Hamsvoord. Inwoners kunnen zich melden bij de gemeente of worden daar aangemeld door bijvoorbeeld sociale instellingen of energiebedrijven. Om hoeveel mensen het zal gaan, weet de wethouder niet. ,,Maar we krijgen al wel signalen binnen van mensen die financieel in de knel komen door hun hogere energierekening. Indien nodig, kunnen we het beschikbare bedrag nog eens verhogen.”

Bovenop landelijke steun

De gemeente springt enkel bij wanneer door de Rijksoverheid afgekondigde steunmaatregelen onvoldoende blijken. Zo komt er een landelijk belastingvoordeel van 265 euro voor ieder huishouden en krijgen alle bijstandsgerechtigden via gemeenten een eenmalige energietoeslag van 200 euro. ,,Als iemand daarmee niet uit de problemen is, kunnen we er bijvoorbeeld voor kiezen om financieel te compenseren, of om te helpen bij het treffen van maatregelen die de kosten permanent omlaag brengen.”

Het Bestse sociaal werd in het verleden al eens ingezet bij bijvoorbeeld acute huurachterstanden. Van der Hamsvoord: ,,We breken het aan als we als gemeente verantwoordelijkheid voelen om een inwoner te moeten helpen. Dat kan in de vorm van een schenking zijn, maar soms ook met een lening.”