Best ijvert voor groter sportaanbod in gemeente

BEST - ‘Iedereen doet mee!’, zo heet het sport- en beweegakkoord dat in Best is afgesloten. Deze samenwerking tussen de gemeente en diverse maatschappelijke organisaties heeft als doel om sporten en bewegen voor alle inwoners van Best toegankelijk te maken en te zorgen dat ze daar zo vroeg mogelijk mee beginnen.

Het naschoolse sport-aanbod wordt daarom uitgebreid. En om ook in de toekomst te kunnen sporten en bewegen in Best wordt er ingezet op het hebben van multifunctionele, goed bezette én duurzame sportaccommodaties. Alle partijen die betrokken zijn bij ‘Iedereen doet mee!’ gaan zich hier de komende jaren gezamenlijk voor inzetten; de ambities zijn vastgelegd en de afspraken gemaakt.

Het akkoord is een uitwerking van het Nationale Sportakkoord dat in 2018 door toenmalig minister voor Medische Zorg & Sport Bruno Bruins (foto) en een aantal partners, zoals de Nederlandse sportorganisatie NOC*NSF, werd ondertekend. Zorgen dat iedereen een leven lang plezier in sport kan hebben, in een veilige en duurzame omgeving, als sporter of als vrijwilliger, dat is het idee erachter. Want sporten wordt steeds minder vanzelfsprekend. Er zijn mensen die nooit sporten of bewegen en de motorische vaardigheid van kinderen is drastisch afgenomen. Er zijn minder vrijwilligers beschikbaar voor de amateurverenigingen en hun ledenaantallen nemen af. Langs de lijn gaat het er vaak niet al te respectvol aan toe. Sportaccommodaties staan een groot deel van de tijd leeg.

Minder aanwas

Het feit dat het aantal sporters in ons land afneemt heeft ook direct gevolgen voor de topsport: er is minder aanwas. Bruins wilde daar dus verandering in aanbrengen en formuleerde een aantal ambities. Er moet een positieve sportcultuur gekweekt worden, een duurzame sportinfrastructuur worden neergezet en de sport- en beweegaanbieders moeten ervoor zorgen dat we ‘vaardig’ worden in beweging.

Gemeentes, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal of regionaal niveau kunnen hun eigen sportakkoorden ontwikkelen en uitvoeren. Hoe zij dat vorm willen geven staat hen tot op grote hoogte vrij; de bedoeling is dat zij afspraken kunnen maken die binnen hun eigen, lokale context passen.Vanuit het ministerie wordt budget beschikbaar gesteld, gebaseerd op het aantal inwoners. Vooralsnog geldt dat voor 2020, 2021 en 2022.

Wat het sportakkoord van Best precies inhoudt is terug te lezen op de website van de gemeente Best: gemeentebest.nl