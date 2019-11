Best in actie tegen verrommeling buitengebied

BEST - Wat te doen met boerderijen en schuren die leeg komen te staan omdat boeren ermee ophouden? Veel gemeenten worstelen met dat probleem. Best werkt aan een oplossing.

In het buitengebied van Best liggen 68 zogenaamde ‘agrarische percelen’. Daarvan komt 45 procent binnen nu en tien jaar leeg te staan, of ze verliezen hun agrarische functie omdat de betrokken boeren en tuinders stoppen met hun bedrijf. Dat wordt een probleem van forse omvang, stelt het college.

Criminaliteit

Leegstand kan veel negatieve gevolgen hebben, zoals het risico op verpaupering en verrommeling van het buitengebied. Het zet de economische vitaliteit en leefbaarheid van het buitengebied onder druk. Er ontstaan risico's voor gezondheid en milieu. En tot slot niet het minste probleem van tegenwoordig: het vergroot de kans op criminaliteit en illegale activiteiten. Een wietkwekerij in een afgelegen schuurtje is zo aangelegd en moeilijk te ontdekken.

Best wil zich tegen deze negatieve effecten wapenen met een nieuw beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing. Ambtenaren en wethouders hebben hiervoor een plan opgesteld dat de afgelopen weken is besproken met betrokkenen en raadsleden. Reacties zijn verwerkt en het plan is nu klaar voor besluitvorming.

Toekomst

De eerste stap was het opzetten van een ‘toekomstvisie’: hoe moet het buitengebied er in de toekomst uit gaan zien. Dat is vastgelegd in een document met de titel ‘Vitaal vooruitzicht. Samen doen'. De tweede stap was het rechttrekken van de soms versnipperde bestemmingsplannen voor het buitengebied. Daarin wordt vastgelegd welke activiteiten wel zijn toegestaan en welke niet. Ook zijn cultuurhistorische waarden van het buitengebied vastgelegd.

De gemeenteraad kan zich nu buigen over twee onderdelen van het nieuwe bestemmingsplan. Het eerste is een nieuwe regeling voor vrijkomende agrarische bebouwing. Dat plan heeft ter inzage gelegen en daar is één reactie op ingediend. Er komt meer ruimte voor niet-agrarische activiteiten in het buitengebied en sloop wordt gestimuleerd. Daar zijn heldere afspraken met de betrokkenen voor nodig. Voorwaarden moeten handhaafbaar zijn en er moet een effectieve controle kunnen plaatsvinden.

Investeringen

Het tweede onderdeel is vernieuwing van de bestaande regeling voor investeringen in het landschap. Ook dat plan heeft ter inzage gelegen. Er zijn zes reacties gekomen van betrokkenen plus enkele opmerkingen van de provincie. De reacties zijn verwerkt in de definitieve tekst. De nieuwe regeling is volgens het college eenvoudiger dan de huidige en meer toegesneden op de werkelijke situatie. Aanleg van zonneparken wordt standaard mogelijk, mits goed ingepast in het landschap.