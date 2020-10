Best is weer een kindcentrum rijker: Antonius

Hiermee voldoet Best aan het landelijke streven om scholen en kinderopvang in elkaar op te laten gaan en te komen tot centra waarin kinderen van 0 tot 12 jaar zich kunnen blijven ontwikkelen en ouders worden ontzorgd. ,,Na vijf jaar ontwikkeling, komt er een andere naam op ons gebouw. De kroon op ons werk”, aldus directeur Pepien Timmermans van basisschool Sint Anonius. ,,In de afgelopen jaren hebben we elkaar gezocht in samenwerking. Gezamenlijke ouderavonden, themavieringen, de peuterspeelzaalklas, voor- en naschoolse opvang. Nu zijn we bezig ons aanbod verder te ontwikkelen naar naschoolse activiteiten.”