Best koerst af op nieuw politiek akkoord: ‘Eerst de inhoud en dan pas de poppetjes’

Albert Heijn in Best zaterdag gesloten na lekkage in koeling, burgemees­ter neemt poolshoog­te

BEST - De Albert Heijn aan de Boterhoek in Best is zaterdagochtend ontruimd nadat er een lekkage in de koelinstallatie is ontstaan. Het vrijgekomen gas blijkt geen gezondheidsklachten bij personeel of klanten te hebben veroorzaakt. De supermarkt bleef tot ongeveer 15.45 uur dicht. Burgemeester Hans Ubachs nam zaterdag poolshoogte.

10 april