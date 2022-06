Best komt met plannen voor komende jaren: ‘Geen extra huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten, meer inwonersparticipatie’

In het nieuwe beleidsakkoord 2022-2026 wordt door alle politieke partijen samen op hoofdlijnen uiteengezet wat de plannen zijn in de gemeente. Over arbeidsmigranten schrijven ze bijvoorbeeld dat Best ‘inmiddels voldoende grootschalige locaties heeft’. ,,We maken ons in de regio sterk voor concrete en niet-vrijblijvende afspraken over het huisvesten van deze doelgroep.”

In het document staan verder onder meer passages over verenigingen (‘het huidige subsidieniveau houden we minimaal in stand’), Jongerencentrum Todo (‘daar moet meer reuring komen’) en afval. Er moeten meer bakken in de openbare ruimte worden geplaatst, maar de manier van vuilnis ophalen blijft waarschijnlijk hetzelfde.

Quote In de komende periode staat er veel op stapel in Best. Zo zijn er plannen voor een nieuw gemeente­huis en voor grootscha­li­ge nieuwbouw rond het station

Het akkoord is nog niet definitief, onder meer omdat aan tal van maatschappelijke organisaties en verenigingen om een reactie is gevraagd. Ook kunnen alle inwoners eventuele aan- en opmerkingen doorgeven per mail.

Op maandag 27 juni het document besproken in de gemeenteraad. Anderhalve week later - op 7 juli - staat daar dan ook de input vanuit de gemeenschap op de agenda. ,,En wordt er als het goed is een klap op het akkoord gegeven”, aldus VVD, D66 en Jongerenpartij JO, die in de gemeenteraad de titel van grootste partij delen. Ze spreken van een ‘mooie basis om de komende jaren aan de slag te gaan’.

‘Kleine gemeente, grote ambities’

In de komende periode staat er veel op stapel in de gemeente. Zo zijn er plannen voor een nieuw gemeentehuis en voor grootschalige nieuwbouw rond het treinstation. Tot 2040 moeten er 4.100 woningen bij komen in Best. In 2050 moet de gemeente van het gas af zijn. ,,We zijn een relatief kleine gemeente, maar met ambities van formaat”, staat dan ook te lezen in het conceptakkoord.

Quote Onlangs werd al duidelijk wie de nieuwe wethouders van Best worden. Dinsdag worden zij officieel benoemd

De afgelopen vier jaar werkte Best ook al met een soortgelijk ‘plan op hoofdlijnen’, dat door álle partijen werd ondertekend. Er is daardoor geen strakke verdeling tussen coalitie en oppositie.

Bij het invullen van de wethoudersposten is om die reden gezocht naar ‘inhoudelijk sterke kandidaten met een breed draagvlak’. Onlangs werd duidelijk dat Rik Dijkhoff (VVD) en Stan van der Heijden (Jongerenpartij JO) aanblijven als wethouder en de komende periode worden vergezeld door Véronique Zeeman (Best Open) en Jan-Willem Slijper (D66). Dinsdag worden zij officieel benoemd.