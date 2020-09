Best krijgt een groener gezicht

Nieuwe Heide

Een groot project betreft de ontwikkeling van het buitengebied Nieuwe Heide - Oud Meer. Daar komen verschillende factoren en wensen bij elkaar zoals vergroting van de heide, de aanleg van een speelbos en parkeerplaatsen in de bosgebieden. In dit project wordt nauw samengewerkt met Son en Breugel om zaken goed op elkaar af te stemmen. ,,Son is meer van het paardrijden en Best is meer van het mountainbiken”, legt Van Schuppen uit. ,,Het is dus belangrijk om goed naar de paden te kijken want je wil natuurlijk niet dat de paardrijder en de mountainbiker elkaar op hetzelfde pad tegenkomen. Dat moet goed worden afgestemd.”

Ontmoetingsplekken

In de bebouwde kom van Best ontbreekt het aan aantrekkelijke groene plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en die in de zomer voor verkoeling kunnen zorgen, zoals parken, vindt het college van B en W. De klankbordgroep adviseert dan ook om diverse kleine gebieden in Best aan te pakken. Als voorbeelden worden het H. Hartplein, de stationsomgeving en het evenemententerrein aan de Spinnerstraat genoemd. ,,Dat is nu een grasveld, maar meer ook niet. De bedoeling is dat er beweging in gaat komen”, vindt Van Schuppen. ,,We willen het wijkgericht aanpakken. Zo willen we in Wilhelminadorp beginnen om groen terug te brengen.”