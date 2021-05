Best krijgt minder te besteden, maar heeft grote ambities: ‘Dus moet de ozb omhoog’

BEST - Inwoners van Best gaan waarschijnlijk flink meer betalen aan onroerendezaakbelasting (ozb). Vanaf 2022 gaat het tarief jaarlijks met vier procent extra omhoog, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. ,,Het is de enige optie als we ons voorzieningenniveau op peil willen houden.”

Best verwacht met ingang van volgend jaar flink minder geld vanuit het Rijk te krijgen, door een nieuwe rekensystematiek. Dat kan oplopen tot een structureel nadeel van 700.000 euro, staat in de donderdag gepresenteerde kadernota. ,,En dat heeft impact”, stelt wethouder financiën Rik Dijkhoff. ,,Zeker omdat we als gemeente voor grote uitgaven staan.”

Forse plannen en ambities

De gemeente werkt onder meer aan de plannen voor een nieuw gemeentehuis, waar ook plek komt voor organisaties en instellingen die nu nog in het pand BestWijzer zitten. Ook gaat de komende jaren het stationsgebied op de schop en mikt Best erop om tot 2030 drieduizend huizen te bouwen, om aan de almaar toenemende woningbehoefte te voldoen. Oftewel, zoals de gemeente zelf stelt: ‘de ambities zijn fors en financiële middelen zijn beperkt’.

,,Omdat we ons huidige voorzieningenniveau willen handhaven, is de enige logische reactie: ‘de inkomsten moeten omhoog’”, zegt Dijkhoff. ,,De ‘knop’ die je dan hebt, is de ozb.” De door het college geopperde ‘extra stijging’ komt bovenop de jaarlijkse standaard indexering van ongeveer anderhalve procent.

Gemiddeld betalen inwoners dit jaar 259 euro aan ozb, die per adres wordt berekend aan de hand van de woz-waarde. Voor volgend jaar komt zou dat dan uitkomen op 273,25 euro. ,,Het is een bewuste keuze om niet ineens met een heel groot percentage omhoog te gaan, zoals in andere gemeenten gebeurd is”, aldus Dijkhoff. ,,Op dze manier kunnen inwoners aan de stijging wennen.”

Gemiddeld 713 euro aan belasting

Uit cijfers van de gemeente blijkt dat de ozb in de gemeente nu nog 40 procent onder het landelijk gemiddelde ligt. Qua totale ‘lastendruk’ - waarbij ook gekeken is naar bijvoorbeeld afvalstoffen- en rioolheffing - zit Best met gemiddeld 713 euro per jaar aan gemeentelijke belastingen op het niveau zit van ‘buren’ Eindhoven (721 euro) en Son en Breugel (709). In Veldhoven betalen inwoners iets minder (696), maar in Nuenen (924) en Oirschot (828) juist meer. Dijkhoff: ,,We blijven er aan gehecht om de lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden.”

In de gepresenteerd kadernota worden de speerpunten qua beleid en de financiële kaders voor het komende jaar aangegeven. De gemeenteraad moet daar nog wel mee instemmen. In het document wordt voor 2022 rekening gehouden met de verdere impact van corona. Zo bereidt de gemeente zich voor op een stijging van aantal aanvragen binnen de jeugdwet, de wmo en de participatiewet. Naar verwachting zal bovendien het aantal bijstandsuitkeringen in Best toenemen als gevolg van de pandemie.