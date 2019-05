Best loopt uit voor bevrijdingsfestival

In onder andere de Koetshuistuin en op het Dorpsplein in Best waren diverse activiteiten te doen dit weekend. Een uitgebreider aanbod dan vorig jaar, met als primeur de grote klimwand die aan de ingang van de Koetshuistuin stond.

Ook op de zondag wilde de zon niet meewerken, maar dat onthield Best er niet van om toch even met de kinderen over de markt te wandelen. Veel van de winkeliers in het centrum waren open en de organisatie, Stichting Dorpsplein evenementen, had gezorgd voor warmtelampen bij het terras. Dat maakte dat er genoeg te doen was en bij de warmtelamp genoten kon worden van een drankje en swingende live muziek van artiesten van onder andere BMEC College of Music Vooropleidingen.