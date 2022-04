Best loopt warm voor Koningsdag: ‘Mensen blijven steeds vaker in hun eigen dorp voor activiteiten’

BEST - Een familiefeest voor de hele familie en alle Bestenaren op Koningsdag; daar zet Oranje Vereniging Best op in. De festiviteiten concentreren zich met name op en rondom het Dorpsplein. ,We zien dat mensen steeds vaker in hun eigen dorp blijven met Koningsdag.”