Best mikt op tiny houses en tijdelijke woningen in de ‘rafelranden’ tussen bebouwde kom en buitengebied

BEST - Tiny houses, tijdelijke huizen en mogelijk ook zorgwoningen en collectieve zelfbouw. Als het aan de gemeente Best ligt, wordt daarvoor ruimte gevonden in de ‘rafelranden’ tussen bebouwde kom en buitengebied.

Daarmee doelt het college van burgemeester en wethouders op de gronden tussen de duizenden huizen waarmee Best de komende jaren groeit en de ‘grens’ van het dorp met het buitengebied.

Die lijn is getrokken langs een aantal bestaande straten (Heuveleindseweg, Aarleseweg, Mosselaarweg, Hokkelstraat en Nieuwe Dijk). Tot zeker 2040 komen er aan de ‘groene kant’ geen woningen bij. ,,Maar bínnen het gebied voor dorpsuitbreiding resteren dan wel ‘rafelranden”, aldus het college, dat het gebied tussen het spoor en de Hokkelstraat als voorbeeld geeft.

De percelen gelden officieel als landelijk gebied, maar kunnen volgens het college mogelijk toch worden ingezet voor ‘aanvullende typen woningen’. Voorbeelden zijn tiny houses (mogelijk ‘off-grid’), tijdelijke of verplaatsbare woningen voor één- of tweepersoonshuishoudens, woonzorg-combinaties of collectieve zelfbouw. ,,Maar het kan ook gaan om meer reguliere woningbouw, met bijvoorbeeld langgevelboerderijen voor meerdere huishoudens.”

‘Rurale karakter’ behouden

Daarbij moet er aandacht zijn voor natuurinclusief en circulair bouwen, schrijft het college. Ze zet bovendien in op een ‘overgangszone’ tussen de (toekomstige) bebouwde kom en het buitengebied. Zo is het een uitgangspunt dat buurtschap Aarle het eigen ‘rurale karakter’ behoudt, waarbij de erven aan de Aarleseweg en Mosselaarweg zorgen voor een onderscheid met de nieuwe wijk Aarlesche Erven. ,,Dit betekent ook dat ontsluiting van nieuwe woningen in de rafelranden niet plaatsheeft op die wegen.”

Het is de bedoeling dat er na het zomerreces wordt gestart met het maken van een plan voor de ‘rafelranden’, dat volgend jaar klaar moet zijn. Daarover moet dan nog worden afgestemd met inwoners, de regio, de provincie en het waterschap. Op zijn vroegst kan er dan in 2025 worden begonnen met bouwen, zo is de verwachting van het college.