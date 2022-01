Best moet mogelijk binnen vijf maanden beslissen over extra stal en hondenfokkerij voor varkensboer

Gans met ‘liefdes­ver­driet’ loopt verloren rond in Son en Breugel, vermoede­lijk op zoek naar verdwenen maatje

SON EN BREUGEL – Ook ganzen kunnen ‘liefdesverdriet’ hebben. Dat is vermoedelijk het geval voor de gans die al twintig jaar met zijn of haar maatje op de Dommel dobberde bij ’t Hertenkamp. Sinds een half jaar is één van de ganzen verdwenen en loopt de andere rond in het dorp. Op zoek naar het verloren maatje?

7:00