Best neemt ‘optie tot koop’ op gronden rond station, plan voor bouw zeshonderd appartementen

BEST - De gemeente Best neemt een ‘optie tot koop’ op gebouwen en gronden rondom het treinstation. Dat moet een metamorfose van het gebied mogelijk maken. Zo zijn er plannen voor de bouw van zeshonderd appartementen.

Met het per direct instellen van zogeheten ‘voorkeursrecht’ worden vastgoedeigenaren die tot verkoop willen overgaan verplicht om hun pand en/of grond altijd eerst aan de gemeente aan te bieden. De maatregel geldt voor het hele gebied ten oosten van het station en het spoor, tot aan de begraafplaats St. Odulphus en evenementenlocatie Prinsenhof. Onder meer de gebouwen van Tapijtcentrum Nederland, dierenwinkel Pets Place en het BioBest Theater vallen er wél onder.

,,We doen dit vooral om speculatie tegen te gaan", zo stelt wethouder Mark van Schuppen. Best heeft al langer plannen voor een reconstructie van de stationsomgeving, die nu wordt omschreven als ‘braakliggend’, ‘desolaat’ en ‘vooral steen en asfalt’. Momenteel loopt een marktconsultatie, waarbij wordt gezocht naar één of een handvol bedrijven dat met het gebied aan de slag wil. De gemeente wil voorkomen dat er in de tussentijd andere partijen grond aanschaffen om later weer met winst aan die ontwikkelaar(s) door te verkopen. ,,Met de mogelijkheid om die grond zélf te kopen, houden we regie. Nu is het eigendom in het gebied ‘versnipperd'.”

Best denkt dat er aan de oostkant van het spoor zeshonderd appartementen gerealiseerd kunnen worden, waarvan zeker de helft sociale huur of in het ‘middeldure’ segment. ,,Daar is ook behoefte aan", aldus Van Schuppen, die aangeeft dat parkeren straks onder die nieuwe complexen moet. ,,Dat zal worden meegenomen in de nieuwbouwplannen.”

Aan de westzijde van het station blijft er dan parkeergelegenheid voor forenzen, andere omwonenden en voor kort parkeren. Langparkeerders - zoals mensen die in Best hun auto stallen als gratis alternatief voor Eindhoven Airport - worden straks geweerd. Het huidige totaalaantal parkeerplekken (588) kan dan worden teruggebracht naar driehonderd, staat in een analyse van de gemeente.

Ook de fietsenstalling bij het station gaat binnen de plannen op de schop. Daarnaast wordt gekeken naar aansluitingen met andere OV-verbindingen, waaronder de toekomstige Brainportlijn. Eerder pleitten omwonenden bovendien voor meer groen in de omgeving en voor het aanpassen van de doorgaande wegen, die door sommigen als onveilig worden bestempeld.

Volgens wethouder Van Schuppen wordt met de reconstructie een nieuwe koppeling gemaakt met het centrum en moet het nieuwe stationsgebied ook aantrekkelijk worden voor winkels en horeca. ,,De stationsomgeving moet een verblijfsgebied worden en verdient een impuls”, stelt van Schuppen. ,,Een groot gedeelte van de grondeigenaren staat daar ook positief tegenover.”

Best wil voor het miljoenenproject aankloppen bij de landelijke overheid voor subsidie uit een zogeheten impulsregeling. De gemeente hoopt dat, als er geïnteresseerde marktpartijen worden gevonden, over drie jaar de eerste schop de grond in kan.