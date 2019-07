Best, Nuenen, Oirschot en Son en Breugel krijgen landelijke subsidie voor begeleiden statushouders

Al dertig jaar naar het graf van je huisdier in Best

25 juli BEST - Dierenbegraafplaats De Wilgenhof is al dertig jaar een begrip in Best. In een natuurlijke, rustige omgeving kunnen mensen hun huisdier een laatste rustplaats geven. Ongeveer 90 procent van de huisdieren die er begraven liggen zijn honden, maar er is ook een kattenlaantje.