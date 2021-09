‘Best on Wheels’ maakt al tien jaar toertochten met scootmobiels: ‘Het maakt je wereld groter’

BEST - Op een zonnig Bests Dorpsplein maken de leden van ‘Best on Wheels’ zich op voor hun maandelijkse toertocht. Nog een laatste check-up. Groepjes formeren en daar gaan ze. Op weg voor weer een mooie rit. Zo gaat het inmiddels al tien jaar.

,,De deelname vandaag valt wat tegen, vertelt Ina Schottert. ,,Onze scootmobielclub telt nu 36 leden. De rit vandaag valt samen met het ‘Ontmoetingstriduüm’. Daar zijn veel van onze leden nu heen”, zegt ze. ,,Volgende week is dat anders. Dan rijden we onze jubileumtocht vanwege het 10-jarig bestaan. Samen met IJsboerderij De Bonte Koe in Best hebben we een leuke dag georganiseerd. Koffiedrinken, toertocht, lunch en tweeworkshops.”

In de aanloop naar deze jubileumtocht, melden zich vandaag slechts vijftien deelnemers en zes fietsbegeleiders bij het verzamelpunt. De tocht voert naar d’n Liempdsen Herd. ,,We hebben er zin in en de afstand is goed te doen” aldus voorzitter Frans van Doorn. ,,Een accu van een scootmobiel heeft een bereik van maximaal dertig kilometer. Daar hou ik rekening mee bij het uitzetten. Vandaag geen ongebaande wegen.”

Vooraf vervoeren naar startpunt

Afgelopen zaterdag was dat wel anders. Toen heeft de club een extra tocht gemaakt naar de Strabechtse Heide. Van Doorn: ,,Dat heeft meer logistieke organisatie nodig. Alle scootmobiels moeten vooraf naar het startpunt vervoerd worden, evenals de deelnemers. Samen met de bestuursleden en firma Vetaka (sponsorvrachtwagen) regelen we dat. Als iedereen geniet en lol heeft is ons doel bereikt.”

,,Moet er nog aan iemand gesleuteld worden, voor vertrek?”, roept Ronnie van Kemenade. Van Kemenade is in dienst van Welzorg. Voorafgaand aan elke tocht inspecteert hij de scootmobiels op veiligheid en kleine gebreken. ,,Een lekke band kan ik niet voorkomen, maar de remmen en de accu checken is wel handig.” Daarom gaat voor een van de leden de tocht vandaag niet door. Zijn oplader is stuk. De accu is maar half opgeladen. ,,Geeft niet”, zegt hij. ,,Ga ik eerst een nieuwe regelen, want volgende week wil ik er zeker bij zijn.”

Ook in de winter

Ook Louise de Boer (82) wil niks missen. ,,Zelfs in de winter ga ik mee”, roept ze. ,,Gewoon mijn skibroek aan en op pad. Wij zijn niet flauw.” Dat vindt ook Piet de Boer (72): ,,Met Best on Wheels kom ik eindelijk weer onder de mensen. Mijn wereld is weer groter geworden dan Best alleen.” Dat vindt ook Piet Schuurbier (72). Hij geeft eerlijk toe dat hij nu op plaatsen komt waar hij zonder de club niet alleen naartoe zou gaan. ,,Best on Wheels heeft mijn wereld weer groter gemaakt.”