Best past regels rond evenementen aan

Dat zegt burgemeester Hans Ubachs van Best over de nieuwe regels die vanaf nu gelden voor evenementen in de gemeente. Ook het horecabeleid is aangepast. De ‘oude’ beleidsregels stamden uit 2012. ,,Het zijn geen grote wijzigingen, maar er zijn dingen gewijzigd in de lokale en landelijke wetgeving. Onze regelingen moeten daarmee in de pas lopen.” Zo ging de leeftijdsgrens voor het verstrekken van alcohol in de Drank- en Horecawet van zestien naar achttien jaar. Dat staat nu ook in regels die Best hanteert.