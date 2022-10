Best plaatst borden bij door overlast geteisterd park: ‘Samenscholingsverbod in de avond en nacht’

Jansen BV in Son stapt met propaan uit gascrisis: ‘We laten ons bedrijf niet door een gaspro­bleem op de klippen lopen’

SON EN BREUGEL - Het is pompen of verzuipen voor bedrijven als gevolg van de hoge gasprijzen. Bij recyclingbedrijf A. Jansen BV in Son zijn het geen pompen maar propaantanks die ervoor zorgen dat het familiebedrijf het hoofd boven water kan houden. Daardoor is en blijft de (aard)gaskraan dicht.

11 oktober