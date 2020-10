Best schikt met oud-gemeentesecretaris na gedwongen vertrek

BEST - De gemeente Best betaalt voormalig gemeentesecretaris Ceciel Noordman een bedrag van zo’n 32.500 euro als transitievergoeding. Noordman vertrok afgelopen voorjaar, vanwege ‘een zakelijk verschil van inzicht’.

Het ontbinden van de arbeidsovereenkomst van de gemeentesecretaris - de belangrijkste beleidsadviseur van het college van burgemeester en wethouders en het hoofd van de ambtelijke organisatie - gebeurde destijds op initiatief van de gemeente Best.

Noordman kan daarbij ‘geen enkel verwijt worden gemaakt’, zo oordeelde de civiele rechter deze week. Die moest zich buigen over de afhandeling van het gedwongen vertrek. ,,Tussen de partijen is een zakelijk verschil van inzicht ontstaan waardoor de basis voor een goede samenwerking en daarmee het functioneren van Noordman binnen de organisatie van de gemeente Best onder druk is komen te staan”, zo staat te lezen in de rechterlijke uitspraak. ,,Dat verschil van inzicht komt onoverbrugbaar over en herplaatsing van Noordman moet niet meer mogelijk worden geacht.”

Partijen kwamen er samen uit

Tot een daadwerkelijke zitting over de kwestie in de Eindhovense rechtbank kwam het niet, omdat de partijen er recentelijk al samen uitkwamen. Zo is onder meer afgesproken dat de gemeente Best een transitievergoeding van 32.537 euro bruto betaalt aan Noordman. Haar arbeidsovereenkomst wordt in onderling overleg definitief ontbonden per 1 februari 2021. ,,Mevrouw Noordman had nog een groot aantal verlofdagen tegoed. Deze heeft zij eerst opgenomen en met inachtneming van de opzegtermijn van vier maanden is die datum de uitkomst”, zo licht een woordvoerder van de gemeente toe. Beide partijen draaien zelf op voor eventuele gemaakte proceskosten.

Volgens de woordvoerder lag ‘een verschil van inzicht in de toekomstige door de gemeente te volgen koers’ ten grondslag aan het vertrek van de gemeentesecretaris. Noordman legde haar taken afgelopen voorjaar al neer, na een dienstverband van bijna tien jaar in Best. Ze werd opgevolgd door Nicole van Hooy, die de functie van gemeentesecretaris momenteel ad interim vervult.