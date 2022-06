Best steggelt nog over de vraag; ‘Hoeveel geld moet gemeente standaard in het eigen spaarpotje houden?’

Broers Teun en Joep runnen pennenfa­briek­je in Best: 'Een handgemaak­te vulpen is als een sjiek horloge’

BEST - Ontwerpen, snijden, schuren, polijsten. In elke handgemaakte vulpen van de broers Teun (23) en Joep Prinsen (20) zit uren werk en veel aandacht voor detail. Naast hun studie runnen ze in Best hun eigen ‘fabriekje', Giants’ Pens.

27 juni