Best stelt aanbesteding jeugdzorg jaar uit

Aanhanger op de kop op A2 bij Best, verkeer wordt over vlucht­strook geleid

8:26 BEST - Door een ongeluk op de A2 bij knooppunt Ekkersweijer richting Eindhoven is de weg dicht. Je kan kan alleen over de vluchtstrook langs Best rijden. De vertraging loopt op tot een uur, meldt de ANWB.