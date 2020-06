Best: verlies 20 miljoen op bouwgrond

Meierij­stad krijgt reizend huisje voor informatie over ‘groene’ woningen

29 juni VEGHEL/SCHIJNDEL - In navolging van Breda is de gemeente Meierijstad van plan om een ‘groene’, reizende kleine woning aan te schaffen. In dit ‘tiny house’ krijgen inwoners op verschillende plekken in de gemeente informatie over het verduurzamen van hun woning.