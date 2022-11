Best versoepelt regels voor laadpalen elektrische auto’s: ‘Sneller een tweede oplaadpunt in de buurt’

Dat laatste komt doordat de gemeente niet langer kijkt naar het vermogen dat per jaar wordt geladen, maar naar het vermogen per kwartaal. ,,Bij een bestaande laadpaal wordt eerst één parkeerplaats gebruikt. Wordt er meer dan een bepaald vermogen geladen? Dan wordt de tweede parkeerplaats in gebruik genomen”, legt een woordvoerder uit.

Worden er vaak twee parkeerplaatsen gebruikt bij de laadpaal? Dan plaatst de gemeente een extra laadpaal. ,,In het oude beleid plaatsten we een extra laadpaal bij een vermogen van 5000 kWh per jaar. In het geactualiseerde beleid is het 1175 kWh per kwartaal, dus er kan eerder een extra laadpaal geplaatst worden in de omgeving.”