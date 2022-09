Best Veul Koren zingen in het centrum van Best

BEST - Na drie jaar zal er weer volop gezongen worden in het centrum van Best tijdens het ‘Best Veul Koren-evenement’. De verwachtingen zijn hooggespannen, want in 2019 was het een groot succes. Dit jaar treden twintig koren op acht verschillende plaatsen op, van kerkkoor tot kinderkoor.

,,Maar ook pop, barbershop, close harmony en Ierse songs”, somt Walter Carels op. Hij is één van de organisatoren en kijkt reikhalzend uit naar 24 september. Want dan gebeurt het. ,,Het was een groot succes in 2019. We kregen geweldige reacties van het publiek en ook van de deelnemende koren zelf. Dus we besloten meteen om het vaker te gaan organiseren. Maar ja, corona kwam ertussendoor. Vorig jaar ging het op het laatste moment toch niet door, dat was zuur.”

Een heel gepuzzel

Het was nog een heel gepuzzel om het programma rond te krijgen. ,,Sommige pianisten of dirigenten zitten bij meer dan één koor, en ze kunnen natuurlijk maar op één plaats tegelijk zijn. Dus er vielen gaten in het programma. Hoewel we alleen maar koren uit Best wilden laten meedoen, hebben we toch een uitzondering gemaakt en twee gastkoren uitgenodigd. Om die gaten op te vullen dus. Nu hebben we een perfect kloppend programma.” Carels zingt zelf ook mee, als bariton, en wel bij twee koren: The Best Irish Singers en projectkoor SOL.

Alle koren zijn volop aan het oefenen. Charlotte van Zon is penningmeester bij projectkoor SOL en zingt de stem van lage sopraan. Wat een projectkoor is? ,,Nou, dat is een koor dat alleen voor specifieke projecten bij elkaar komt. Dus we zingen niet het hele jaar door, maar zo’n drie keer per jaar voor een speciale gebeurtenis. We zijn ook een ‘goededoelenkoor’; we nodigen het publiek altijd uit om een bijdrage te geven voor een specifiek goed doel. Zo hebben we gezongen voor de voedselbank en voor een project van Teun Toebes.”

Vrouwelijk geslacht

Voor Best Veul Koren komt SOL dus ook bij elkaar. ,,Ik denk dat we met een man of dertig zullen zingen. Of misschien moet ik zeggen ‘vrouw’, want de meeste koorleden zijn van het vrouwelijk geslacht. We hebben ook een eigen combo.” Volgens Van Zon is zingen heel leuk om te doen. ,,Muziek is een universele taal die de ziel en het hart raakt. En dat wij, al zingend, ook nog het goede doel steunen maakt het helemaal speciaal.”

Op 24 september tussen 14.00 en 17.00 uur zijn de koren te beluisteren in het centrum van Best.