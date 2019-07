Best viert jubileum met nog grotere kermis

De kermis van Best, die vrijdag begint, is een begrip in de regio. Jaarlijks komen er meer dan 200.000 bezoekers naar het dorp met 30.000 inwoners. Vanwege de viering van het 200-jarige bestaan van Best zijn er deze editie liefst 95 attracties die ditmaal allemaal geplaatst worden in het centrum. De verplaatsing van de kermis zorgt ervoor dat de horeca er beter op aansluit. Nieuwe attracties zijn The World of Living Dinosaurs, een rondreizend dino-museum, de Fireball en luchtschommel Showtime. Verder is er zoals altijd een uitgebreid randprogramma samengesteld.

De kermis die vijf dagen duurt, wordt vrijdag geopend. Vanaf 16.00 uur kan er gezwierd en gebotst worden. Gilde Sint Odulphus geeft vanaf 19.00 uur een demonstratie vendelzwaaien, daarna schieten de gildebroeders de kermis op traditionele wijze los met carbid.

Zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur is er een prikkelarme kermis voor mensen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Er is dan minder licht en geluid en attracties draaien wat langzamer. Van 14.00 tot 18.00 uur is het straattheaterfestival; een bont gezelschap van acteurs, jongleurs en fratsenmakers mengt zich tussen 't publiek.

© Janine van Ast

Zondag zijn er geen randactiviteiten. Maandagmiddag volgt de sprookjesparade, van 14.00 uur tot 18.30 uur. Dan moet je niet raar opkijken als je Hans en Grietje, Roodkapje en andere sprookjesfiguren door Best ziet lopen.

De maandagavond staat in het teken van Braziliaanse en Antilliaanse muziek en dans en veel samba- en percussiegroepen.

Op dinsdag, de laatste kermisdag, komen verschillende stripfiguren tot leven tijdens de Stripfigurenparade. Vanaf 14.00 uur zijn onder anderen Meneer De Uil, de Smurfen, Bert & Ernie en Tom & Jerry aanwezig. Om 17.00 uur volgt de prijsuitreiking van de letterspeurtocht.

© Roland Godschalk

De kermis richt zich op families. Daarom wil de organisatie de prijzen beperkt houden. Ook dit jaar zijn met de exploitanten hierover afspraken gemaakt. Alle attracties voor kinderen hanteren een tarief van 1,20 euro. De grotere attracties vragen tussen de 1,50 en 2,50 euro. De speciale attracties Booster Maxxx en Around the World kosten 3,50 per rit. Met 4 euro per rit is de Air Race Bungee 'Katapult' dit jaar de duurste attractie. Maar deze katapult, die twee personen in een stalen bol tot zestig meter omhoog schiet, draait nergens zo goedkoop als in Best. Omdat het altijd erg druk is, geeft de organisatie als tip dat de middagen vaak rustiger zijn. De kermis is op loopafstand van het NS-station. Wie met de auto komt wordt verwezen naar gratis parkeerplaatsen.

