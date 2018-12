Best voert leges gehandicaptenparkeerkaart weer in

Nieuwe HOV-halte in Sint-Oedenrode is 'echt gemakke­lijk'

10 december SINT-OEDENRODE - Tegelijk met de nieuwe dienstregeling is zondag ook de bushalte bij de oprit van de A50 in Sint-Oedenrode in gebruik genomen. De HOV-halte ligt op de route van de bus die rijdt tussen Oss en Eindhoven.