Best Vooruit start met eigen voetbalschool

BEST - Voetbalvereniging Best Vooruit in Best is begonnen met een eigen voetbalschool. ,,Opgezet in samenwerking met de KNVB en bedoeld om jongens en meisjes een extra trainingsmoment te geven”, aldus Jean Relou, Technisch Manager Best Vooruit.

Volledig scherm Best Vooruit is in samenwerking met de KNVB Training gestart met een Interne Voetbalschool voor jongens en meisjes van 7 t/m 10 jaar. © Kees Martens/DCI Media

,,Toen ik las over deze pilot hebben we er niet lang over hoeven nadenken. Het idee sloot naadloos aan bij het credo van onze club: Met plezier beter leren voetballen. Al kostte het wel wat voorwerk om de pilot binnen te halen en alles georganiseerd te krijgen”, vertelt Relou.

Zo staan er op zondagmorgen, gedurende deze zes weken, vierentwintig jonge voetballertjes in twee leeftijdsgroepen met hun zes trainers hard te trainen op het hoofdveld van Best Vooruit. Dit alles onder het toeziend oog van Jean Relou en verschillende ouders. ,,De ultieme droom van onze kinderen is natuurlijk profvoetballer worden”, lacht Memet Ozcan (vader van Diyar). Zelf speelt hij bij het veteranenelftal van de Wilhelminaboys in Best. Zijn zoon speelt bij Best Vooruit met zijn vriendjes. Zo’n kans laten ze natuurlijk niet lopen.

‘Plezier in voetbal leer je door het te doen’

,,Helaas wordt niet iedereen profvoetballer,” gaat Relou verder. Gelukkig is er nog heel veel waaraan ze ook kunnen werken op dit moment. Vooral één worden met de bal is een belangrijk onderdeel. Natuurlijk ook techniek en samenspel. Talent heb je en plezier in voetbal leer je alleen door het te doen.”

Dat gebeurt nu op het veld. Op efficiënte wijze wordt het trainingsprogramma uitgevoerd. Alle spelers krijgen aandacht en werken aan hun persoonlijke doel. Voor Ellemijn is dat het spelen van duels en zich beter kunnen verweren in het veld. ,,Ellemijn is op dit moment het enige meisje hier bij de voetbalschool. Ze heeft veel lol in voetbal en doet het heel goed net als de rest,” aldus Stijn Beeks (hoofdtrainer).

Ook aanmelden buiten de vereniging

Voorzitter Hertogs: ,,We zijn gestart met twaalf spelers onder de 8 en twaalf spelers onder de 10. In februari zetten we de aanmelding ook open voor spelers buiten onze eigen vereniging. Zo hopen we nog meer jongens en meisjes plezier te laten beleven aan deze sport. Onderliggend doel blijft natuurlijk zo nog meer leden te boeien en te binden en ons beter te positioneren als club.

Dat de pilot van de KNVB snel bijval vindt binnen Nederland blijkt. Na de start vorig jaar op vijf plaatsen, waarvan Best er een was, draait deze nu al op veertien plaatsen verdeeld over heel Nederland. KNVB helpt zo verengingen meer voetbalaanbod te creëren binnen de eigen club. KNVB wil met deze pilot kijken wat de voetbalscholen doen met de kinderen en verenigingen. Met de ervaringen willen ze deze daarna verder uitzetten.