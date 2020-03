Best weer in conflict met Van Genugten

Al 36 jaar is het pand aan de Vleutstraat achter nummer 38 in Best in gebruik als woning. Er verblijven daar vier arbeidsmigranten. Maar de gemeente Best wil het woongebruik staken en heeft de eigenaar, Toon van Genugten, een dwangsom opgelegd van 5000 euro per week met een maximum van 33.000 euro.

Van Genugten en zijn advocaat Kim Albert spanden een zaak aan bij de bestuursrechter in Den Bosch om deze dwangsom van tafel te krijgen. De rechter schorst het besluit van de gemeente tot de zaak wordt behandeld ter zitting. Dat gebeurt waarschijnlijk medio april. De rechter heeft voor zijn uitspraak schriftelijk contact gehad met de gemeente Best. Die wilde de dwangsom niet intrekken in afwachting van een zitting.

Bij een controle van pand in oktober bleek dat de brandveiligheid van het pand slecht was. Dat gold ook voor de woonomstandigheden, met kleine slecht geventileerde kamertjes. Van Genugten regelde andere huisvesting voor de vier bewoners. Maar bij hercontrole in februari bleek dat er toch weer arbeidsmigranten in het huis wonen. Daarop legde de gemeente een dwangsom op.

Advocaat Albert begrijpt niet waarom de gemeente nu juist de bewoning van dit pandje wil verbieden. Op het terrein van Vleutstraat 38 staan drie bedrijfswoningen. Volgens de gemeente staat het bestemmingsplan toe dat er slechts twee bewoond mogen worden. Het huis achter nummer 38, dat zelf geen huisnummer heeft, is het oudste van de drie. Dus waarom juist het woongebruik van dit pand zou moeten stoppen is volgens Albert niet duidelijk.