Best wil af van eigen ‘oneerlijke subsidies’ voor muziek en dans

BEST - De manier waarop in Best subsidie wordt verleend voor muziek- en dansonderwijs aan kinderen moet helemaal anders, stelt de gemeente. Organisaties die het pand Cultuurbank in het centrum gebruiken, krijgen nu veel meer financiële steun dan aanbieders elders. ,,Dat is toch niet uit te leggen?”

De 'draai’ is opmerkelijk, omdat de gemeente zélf de huidige regels in het leven riep. In 2016 werd besloten om financiële steun voor muziek- en dansles te koppelen aan het in het voormalige Rabobankgebouw gevestigde Cultuurbank, dat - in de woorden van destijds - moet dienen als ‘culturele hotspot’. ,,Het idee was dat dat zou leiden tot meer samenwerking en reuring", stelt wethouder Rik Dijkhoff. ,,We moeten nu concluderen dat dat om uiteenlopende redenen niet is gelukt. Samenwerking dwing je niet af, en op drukke momenten is er bovendien te weinig ruimte in het pand.”

Op dit moment maken slechts twee partijen gebruik van de ‘hotspot’, CultuurSpoor en Musical ’s-Cool. Per cursist kunnen zij op basis van huidig beleid 370 euro subsidie krijgen van de gemeente. Andere organisaties met bijvoorbeeld een eigen pand ontvangen maximaal 150 euro per persoon. ,,Dat zorgt voor een ongelijk speelveld, wat door iedereen als onwenselijk wordt gezien", aldus de wethouder. Dat die conclusie na jaren pas getrokken wordt, is volgens de gemeente niet vreemd. ,,Het is normaal om een regeling na een aantal jaren te evalueren en te bezien of de gestelde doelen zijn bereikt of niet.”

Het Bestse college van b en w wil de regels nu zo aanpassen dat niet aanbieders maar ouders voortaan subsidie ontvangen, tot maximaal 50 procent van het cursusgeld of 350 euro. De dik drie ton die jaarlijks voor muziek- en dansonderwijs wordt gereserveerd volstaat daarvoor, denkt Dijkhoff. ,,Kinderen kiezen op deze manier op basis van aanbod en niet door te kijken of iets in de hotspot wordt gegeven of niet.”

Judith van Dun, eigenaar van de Bestse popschool Key4Music, reageert positief op dat voornemen. Zij spreekt van een ‘jarenlange bizarre situatie’. ,,Als een van onze docenten drumles geeft in ons eigen pand krijgen we 150 euro, als ik een zaaltje huur in Cultuurbank 370 euro. Terwijl die plek niet eens geschikt is voor drumles. Dat is toch niet uit te leggen?”, zegt ze. ,,Net als veel collega's zeg ik al jaren: het maakt me niet uit wat de gemeente doet, als de regels maar voor iedereen hetzelfde zijn. Het is fijn dat dat nu wordt ingezien, want eigenlijk zijn we al die tijd benadeeld.”

Anderzijds plaatst zij ook een paar kanttekeningen. ,,Nu verwerken we aan ons uitgekeerde subsidie deels in het lesgeld, maar er wordt bijvoorbeeld ook een stukje gas, water en licht en onderhoud aan het pand mee betaald. Als dat wegvalt omdat het geld rechtstreeks naar ouders gaat, moeten we misschien onze tarieven aanpassen", aldus Van Dun. ,,En hoe gaat de gemeente om met mensen die subsidie aanvragen en na één les zeggen: 'we stoppen ermee'. Dan hebben wij al een docent geregeld voor een hele cursus. Over dat soort zaken moet wel goed worden nagedacht."

Op maandag 1 maart staan de wijzigingen in het subsidiebeleid op de agenda van de Bestse gemeenteraad, die nog akkoord moet gaan. Twee weken later wordt er over gestemd. Bij groen licht gaan de nieuwe regels in september in, bij de start van het nieuwe cursusjaar.