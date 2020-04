Best wil jaar langer door met project zonnepanelen

BEST - Best wil nog een jaar langer door met het project ‘De Groene Zone’, waarmee particulieren tegen zachte voorwaarden zonnepanelen op hun huis kunnen laten plaatsen.

In Best zijn vanaf 1 mei 2018 jaar 195 woningeigenaren ingestapt in het project ‘De Groene Zone'. Zij kregen een lening van 15 jaar tegen 1,35 procent rente van de gemeente om zonnepanelen op hun dak te leggen. Maar het doel was om in twee jaar 352 huizen van panelen te voorzien en dat is dus niet gehaald.

Het project loopt formeel af op 1 mei. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad nu voor om nog een jaar langer door te gaan, zodat dit doel alsnog kan worden gehaald. Best is een van de twaalf regio-gemeenten die meedoet aan De Groene Zone. Zij volgen daarmee het voorbeeld van het Limburgse Landgraaf, waar dit idee ontstond.

‘Ontzorgd’

Deelnemers krijgen niet alleen een zachte lening met een lange looptijd, maar worden ook volledig ‘ontzorgd’. Vaak blijkt dat mensen die zonnepanelen op hun dak willen laten leggen belemmeringen tegenkomen. Ze moeten zelf een grote investering van enkele duizenden euro’s financieren. Ze moeten zelf een keuze maken uit panelen, een leverancier zoeken en het onderhoud regelen.

Deelnemers aan De Groene Zone hoeven dat allemaal niet. De twaalf gemeenten kopen samen de panelen in en regelen de installatie. De panelen zijn direct eigendom van de deelnemer. Na vijftien jaar aflossing kunnen de panelen nog zeker tien jaar op het dak blijven liggen en stroom opwekken, want de gemiddelde levensduur is 25 jaar. Omdat er geen eigen geld in hoeft te gaan kunnen ook mensen met een kleiner budget deelnemen.

Voorfinancier

Best heeft een bedrag van 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dit project. Daarvan is nu 786.000 euro aan leningen uitgekeerd. Er ligt dus nog ruim een miljoen ‘op de plank’, klaar om uitgeleend te worden. De gemeente treedt wel op als voorfinancier, maar is er uiteindelijk geen geld aan kwijt. De leningen worden immers terugbetaald.

De twaalf gemeenten die meedoen willen samen 7000 particuliere woningen van zonnepanelen voorzien. Best doet mee omdat de gemeente de ambitie heeft om grotendeels in de eigen energiebehoefte te voorzien. Als er meer huizen zonnepanelen op het dak hebben wordt dat doel ‘echt tastbaar en zichtbaar', stelt het college. Dat zou anderen motiveren om ook mee te gaan doen.