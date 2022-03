Best wil meer gastgezinnen voor statushouders: ‘Een goede manier om in te burgeren’

BEST - De gemeente Best hoopt dat meer inwoners bereid zijn om tijdelijk een logeerplek aan te bieden aan een statushouder. Zo'n verblijf bij een gastgezin dient dan als ‘overbrugging’ tussen het asielzoekerscentrum en een eigen woning.

Nu al verblijven er geregeld statushouders bij Bestse gezinnen. In eerste instantie is dat voor een periode van drie maanden, maar verlenging is mogelijk. ,,Het is een goede manier om in te burgeren, als iemand in een Nederlands gezin een eerste stap te zetten", stelt wethouder Stan van der Heijden. ,,En voor de gastgezinnen is het vaak ook een leerzame ervaring.”

Het college van burgemeester en wethouders gaat nu in overleg met Takecarebnb - een organisatie die statushouders en gastgezinnen met elkaar in contact brengt en ‘matcht’ - om te zien of intensievere samenwerking mogelijk is.

‘Meer bekendheid voor regeling’

Dat gebeurt op initiatief van de lokale fracties van ChristenUnie en PvdA, die daarbij steun kregen van alle andere partijen in de gemeenteraad. Zij hopen bijvoorbeeld op meer bekendheid voor de logeerregeling en het maken van afspraken over aantallen gastgezinnen in Best.

,,Het hulp bieden aan mensen in nood past bij het karakter van Best”, stelt Wouter Bondt van de ChristenUnie. ,,Ook zijn we als gemeente al een aantal keer op de vingers getikt, omdat we nu te weinig statushouders plaatsen. Door actiever in te zetten op het werven van gastgezinnen geven we ook een duidelijk signaal af dat we daarmee bezig zijn.”