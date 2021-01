Best wil meer laadpalen voor elektrische auto's: al negentien plekken in beeld

Alle seinen op groen voor arbeidsmi­gran­ten in voormalig NH Hotel: ‘Maar mogelijk ook plek voor student en spoedzoe­ker’

13 januari BEST - De gemeente Best is akkoord met de huisvesting van arbeidsmigranten in het voormalig NH Hotel aan de rand van de wijk Batadorp. Al komt in een deel van de ongeveer 75 kamers mogelijk ook plek voor studenten, expats en ‘spoedzoekers'.