Best wil straatfestival Alaparada geen extra bijdrage geven: ‘Als de raad instemt, is er geen geld om de schuldeisers terug te betalen’

Burgemeester Hans Ubachs kan zich nog herinneren dat de organisatoren zeiden dat Alaparada een ‘wow-feest’ moest worden, waar heel Best nog 20 jaar over zou praten. Het feest was leuk, maar de afwikkeling is geëindigd in een drama. Wat hij zichzelf verwijt? ,,We moeten de les trekken dat de voorbereidingstijd veel te kort was. Iedereen in het dorp was dolenthousiast over het feest, daardoor voelden wij grote druk. Voor mij voelde alsof ik niet meer terug kon, ik was niet vrij in mijn beoordeling. In die situatie moeten we niet meer komen. We hadden moeten zeggen dat er te weinig tijd was voor een goede organisatie van het feest. Het had beter een jaar later kunnen plaatsvinden.’’