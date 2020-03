Best zet in op natuur en recreatie

BEST - Met de slogan ‘Best Bijzonder’ heeft de gemeente Best zich jarenlang willen profileren. Maar die slogan maakt niet duidelijk wat Best te bieden heeft. Tijd voor een andere aanpak.

Bijna elke gemeente of provincie heeft wel een slogan die in het kort moet aangeven waar de extra kwaliteit in zit. ‘Er gaat niets boven Groningen’ bijvoorbeeld, of ‘Parkland Limburg'. Best heeft het jarenlang gedaan met de slogan ‘Best Bijzonder', maar dat zegt eigenlijk maar weinig. Eind 2018 is daarom de bescheiden campagne stopgezet.

Het is nu tijd om de speciale kwaliteiten van Best op een andere manier naar voren te brengen, vindt het college van burgemeester en wethouders. Dat geldt ook voor alle andere gemeenten binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Die moeten allemaal gaan werken aan een duidelijk profiel, vooral op gebied van voorzieningen en evenementen.

In een voorstel aan de gemeenteraad zet wethouder Stan van der Heijden uiteen wat zijn bedoeling is. De raad praat daarover in de vergadering van maandag 9 maart.

Aantrekkelijkheid

Best wil in het nieuwe profiel de aantrekkelijkheid benadrukken voor nieuwkomers die hier willen gaan wonen en voor mensen uit de nabije omgeving die willen recreëren. In samenwerking met marketingbureau Eindhoven247 zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van dertig instellingen in Best. Via sociale media zijn inwoners opgeroepen om hun ideeën aan te dragen.

Daaruit is een profiel ontstaan dat wordt omschreven als ‘Comfortabel wonen in het hart van werk en vrije tijd'. Als speerpunten zijn aangewezen de kwaliteit in natuur en in recreëren. Zo wordt Best neergezet als ‘poort’ tussen stedelijk gebied en natuurgebied Het Groene Woud/Van Gogh Nationaal Park. Het natuurtheater Joe Mann verbindt natuur en cultuur. Om duidelijk te maken wat er zoal mogelijk is in in Best moet het aanbod bekend worden gemaakt. Dat kan digitaal en gegroepeerd per thema, zoals activiteiten voor kinderen.

‘Minimaal bedrag’

Het is de bedoeling om uiteindelijk een stichting te belasten met de promotie van Best. Maar eerst moeten de basistaken op orde zijn. Daarom wil wethouder Van der Heijden als aftrap een ‘minimaal bedrag’ uittrekken om het aanbod van de publieke en private sector met elkaar te verbinden. ‘Zo kan in de praktijk gekeken worden of er daadwerkelijk resultaten worden geboekt, zonder een hele organisatie of stichting op te tuigen', schrijft hij.