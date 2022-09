Bestelbus brandt uit op parkeerplaats in Sint-Oedenrode

update met video Groot gaslek in Best door schade aan hoofdlei­ding, Oirschotse­weg ruim anderhalf uur afgesloten

BEST - Bij werkzaamheden op de Oirschotseweg in Best is woensdagmiddag een hoofdgasleiding geraakt, waardoor een groot gaslek was ontstaan. De weg was dicht tussen de Ringweg en de Sint Franciscusweg tot er geen gas meer lekte. Netbeheerder Enexis dichtte het lek rond 15.10 uur.

31 augustus