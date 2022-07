Bestelbus in Son en Breugel in vlammen opgegaan, schade aan omliggende bomen

Henriëtte zit al vijftig jaar tussen de kralen: ‘Krijg nu grootou­ders met kleinkinde­ren die eerst met hun kinderen kwamen’

SINT-OEDENRODE- Duizenden kraaltjes in potjes. Siervlindertjes, appeltjes en hartjes in doosjes; de hobbyruimte van Henriëtte van der Vleuten (85) in Sint-Oedenrode lijkt op een kleurige snoepwinkel. Na vijftig jaar is het Kralenatalier een begrip geworden.

4 juli