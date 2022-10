Bestenaar (31) verdacht van inrijden op politie en mishandeling van ex-partner

Ondanks ophef eerste bomen binnenkort geveld in Nieuwe Heide en Oud Meer; Son blijft achter plan bosbeheer­der staan

SON EN BREUGEL/BEST- Het is opmerkelijk hoe verschillend de plannen voor het bosgebied tussen Best en Son zijn ontvangen in beide gemeenten. Waar dit in Best haast geruisloos is goedgekeurd, is er een dorp verder al ophef sinds de eerste gevelde boom.

13 oktober