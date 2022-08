Bestenaar (51) die vrouw neerstak blijft in cel, maar mag telefoongesprekken terugluisteren

Samen koken en eten bij De Onvergete­lij­ke Kookclub

BEST - De Onvergetelijke Kookclub in Best is een blijvertje. Ook de tweede editie was meteen ‘uitverkocht’. Zeven alzheimerpatiënten genoten donderdag samen met een naaste van een heerlijk diner; een aantal van hen had het zelfs mee klaargemaakt.

19 augustus