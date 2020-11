Bestenaar verstopt drugs in kliko en loopt tegen de lamp door eigen camerabeelden

BEST - XTC-pillen, cocaïne en een hele boel lege cellofaanzakjes vonden agenten verstopt in een kliko achter een woning in Best. De bewoner wees hen zelf onbedoeld de weg. En mag nu zes maanden zijn huis niet in.

De manier waarop de man deze zomer tegen de lamp liep, kan op zijn zachtst gezegd knullig worden genoemd. Vier bewakingscamera's hing hij op aan de gevels van zijn woning aan de Monseigneur A.F. Diepenstraat. Bezwaren van de gemeente - die sommeerde ze weg te halen omdat ze ook de openbare weg filmden - negeerde hij.

Tas met drugs in gft-bak

Nadat de Bestenaar op heterdaad werd betrapt bij het elders runnen van een wietplantage, trokken de camera's de aandacht van de politie. Op de door de man zelf gemaakte beelden, zagen agenten hem meerdere malen spullen in en uit zijn afvalcontainers in zijn tuin halen. In de gft-bak vond de politie daarop een supermarkttas, met daarin onder meer zeven XTC-pillen, 26 gram coke, cellofaanzakjes en een potje cafeïne, waarmee cocaïne versneden wordt.

Quote De bewakings­ca­me­ra's zijn een indicatie van drugscrimi­na­li­teit Advocaat gemeente Best

Kort na de drugsvondst besloot de Bestse burgemeester Ubachs de woning voor zes maanden te sluiten, omdat het gaat om een handelshoeveelheid. Dat kan op basis van de Wet Damocles. De aanwezigheid van groeimiddel en plantenpotten in de garage en een in huis gevonden stroomstootwapen waren volgens de gemeente Best extra aanwijzingen dat er sprake was van georganiseerde drugscriminaliteit in en rond het pand. ,,Ook de bewakingscamera's zijn daar een ‘indicatie’ van. Die hangen er vaak niet alleen om inbrekers buiten te houden,” zo betoogde de advocaat van de gemeente onlangs in de Bossche rechtbank.

Rechter zegt: ‘Woning mag dicht’

De Bestenaar probeerde daar het besluit van de burgemeester aan te vechten via de voorzieningenrechter. Die legt zijn bezwaren nu echter naast zich neer. De claim van zijn advocaat dat de drugs ‘voor eigen gebruik zouden kunnen zijn’ is te zwak, staat te lezen in de uitspraak van de zaak. ,,Onvoldoende om niet van handel uit te gaan. De burgemeester staat in zijn recht.”

Wanneer de woning daadwerkelijk op slot gaat, is nog onduidelijk. De advocaat van de gemeente Best stelde tijdens de rechtszitting dat niet per direct te zullen doen, om de bewoner de kans te geven een alternatieve verblijfsplek te vinden. Dat kans de man nog terugkeert in zijn huis - een huurwoning - lijkt nihil. Verhuurders en woningcorporaties nemen in contracten doorgaans een passage op waarin staat dat de huurovereenkomst bij een drugsvondst ontbonden wordt.