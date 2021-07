Bestenaren helpen mee aan nieuw graffiti-kunstwerk in Wilhelminadorp

BEST- In Best worden de voorbereidingen getroffen voor een nieuw graffitikunstwerk. Dat is een initiatief van de spoor- en cultuurcoaches van Tuurlijk en leerlingen van KC Br!cks, die ter inspiratie bewoners van de wijken Wilhelminadorp en Kantonnier interviewden.

,,Daarvoor hebben we eerst een workshop interviewen gehad”, vertellen leerlingen Teun Lemmen en Tycho Diepstraten. Lachend: ,,We weten nu dus wat voor vragen we moeten stellen.”

Samen interviewen ze Anneke Reekers. Zij is voorzitter van het bewonersoverleg van de wijk Kantonnier. ,,Wat trekt u aan in deze wijk? Wat is uw mooiste herinnering en wat uw spannendste?”, vraagt Teun. ,,En welk beeld heeft u daarbij?” Reekers: ,,Warmte en een zon.” Teun noteert alle steekwoorden.

Mooie verhalen van bewoners

Quote Onze opdracht is heel Best in beweging te krijgen, zowel op cultureel als sportief gebied Debbie Verschuren, Projectleider van Tuurlijk Ook de andere bewoners, die zich hebben aangemeld, hebben mooie verhalen. Gemma van Geffen woont hier al heel haar leven. Van Geffen: ,,Ik denk aan de markt vroeger op het Wilhelminaplein en de Avondvierdaagse en alle andere activiteiten die hier worden georganiseerd en starten. Altijd kom je hier wel iemand tegen om een praatje mee te maken. Dat zouden jullie op dat kunstwerk moeten uitbeelden.”

De jonge interviewers gaan nu alle gedachten en beelden bij elkaar zetten. Vervolgens kloppen ze aan bij graffiti-artiest Finn Zweemer, die van alle inspirerende gesprekken een mooi kunstwerk kan maken. Dat werk moet komen op de muur van het woonappartementencomplex tegenover de Action aan de Koningin Julianaweg. Maar niet voordat woningcorporatie ’Thuis nog een zogenoemd flora-en faunaonderzoek moet uitvoeren. Dat onderzoek is nodig om te voorkomen dat er kwetsbare zaken worden vernield, waar men op het eerste oog nog geen weet van heeft.

Afgelopen jaar kwamen al meerdere kunstwerken tot stand door de actieve bijdrage van bewoners. Ook hierbij werd samengewerkt met bewoners uit verschillen Bestse wijken. ,,En dat is precies wat Tuurlijk wil bereiken”, aldus Madelene Veraa als cultuurcoach en Debbie Verschuren als projectleider. ,,Onze opdracht is heel Best in beweging te krijgen, zowel op cultureel als sportief gebied.’’