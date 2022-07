Bestenaren protesteren op gemeentehuis tegen verbod op gratis concertjes bij De Bonte Koe

BEST - Zo’n 20 Bestenaren protesteren tegen het verbod dat de gemeente oplegde aan IJsboerderijwinkel De Bonte Koe. Uitbater Peter Rooijakkers organiseert op zondagmiddagen een muzikaal evenementje op zijn terras waar veel animo voor was. Totdat er een brief van de gemeente op de mat viel: ,,Mag niet.”

,,Ik had nog vier van die evenementjes gepland staan. Maar ja, die gaan nu natuurlijk niet door. Want er is geklaagd en de gemeente wil niet zeggen door wie en waarover precies. Jammer, want ik had ze hier voor een gesprek willen uitnodigen” aldus Rooijakkers.

De Bonte Koe is een winkel, ijssalon en horecagelegenheid, in het buitengebied van Best. ,,Het is een gezellige, laagdrempelige ontmoetingsplaats. We werken samen met lokale maatschappelijke initiatieven zoals Avondje Uit, waarbij mensen die zelf niet makkelijk meer op stap kunnen, door vrijwilligers worden vergezeld.”

,,Met Stichting Dorpsevenementen organiseerden we onlangs iets voor Kanidas. En mensen van Wonen bij September Best komen hier met de scootmobiel het terras op om te luisteren. Of ze nou een consumptie kopen of niet maakt ons niet uit.”

Quote We hebben een volledige horecaver­gun­ning, maar dit valt onder festivitei­ten. Met een speciale vergunning mag je dan vijf keer per jaar iets doen. Maar ik heb er dus al vijf gehad in 2022 Peter Rooijakkers, Uitbater De Bonte Koe

Volgens Rooijakkers is de muziek onversterkt en duurt het hooguit zo’n anderhalf uur, ergens tussen 14.00 en 16.00 uur. Er treden orkestjes en bandjes uit de buurt op, of een koor. ,,Ze beginnen ons al zelf te bellen of ze een keer mogen optreden.”

Maar dat lijkt voorlopig dus niet te kunnen. ,,We hebben weliswaar een volledige horecavergunning, maar dit valt onder festiviteiten. En daar moet je een speciale vergunning voor aanvragen. Dan mag je vijf keer per jaar iets organiseren. Maar ik heb er dus al vijf gedaan in 2022.”

Geen entreegeld, juist laagdrempelig houden

Voor hem is de lol er al een beetje af: ,,Kijk, als het allemaal zo officieel moet is het eigenlijk al niet meer goed te doen. Als er maar iets te veel geluid wordt gemaakt, krijg je een boete. En natuurlijk moet ik aanvraagkosten betalen. Dus eigenlijk moet ik dan entreegeld gaan heffen, en dat wil ik nou net niet. Ik wil het laagdrempelig houden.”

In een reactie stelt de gemeente dat in de APV is opgenomen dat een bedrijf maximaal vijf keer per jaar activiteiten mag organiseren waarbij een hogere geluidsnorm is toegestaan. Bedrijven moeten hier melding van maken bij de gemeente.

Burgemeester Ubachs heeft met de groep demonstranten koffie gedronken en de zaak toegelicht. Ook heeft hij beloofd de situatie nog eens te bekijken.