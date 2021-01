Bests ‘Polenhotel’ verkocht aan ontwikkelaar

Vogelgriep in Moergestel; bedrijven in de Kempen wachten in spanning af

6 januari Op een kalkoenhouderij in Moergestel is de vogelgriep geconstateerd. Dat heeft gevolgen voor pluimveehouders in een groot deel van de Kempen. Er geldt per direct een vervoersverbod. ,,Het is afwachten nu.”