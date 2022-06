Bestse Annick te zien in nieuwe documentairereeks NPO: ‘Ik ging van doodswens naar kinderwens’

Box vlogt onder de noemer Van Doodswens naar Kinderwens over haar psychiatrisch verleden en haar kinderwens. Van PTSS is ze na intensieve therapie officieel genezen, van borderline drie jaar klachtenvrij. Ze woont samen met haar psychiatrische hulphond Nova in Best en geeft gastlessen op middelbare en mbo-scholen in regio.

,,Eigenlijk heb ik altijd moeder willen worden. Maar lange tijd zat ik niet goed in m’n vel en later dacht ik: met mijn verleden kan dat niet. En: mag het wel?", zei ze eerder in een interview in het ED. ,,Ik had altijd het gevoel dat ik me moest bewijzen, op de een of andere manier. Ik weet dat het een zwaar traject is en dat er teleurstellingen kunnen komen. Maar daar ben ik klaar voor.”