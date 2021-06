Bestse broers in het holst van de nacht bestolen van hun crossmotoren: ‘Zelfs de kleding namen ze mee’

Bestse Olivia (10) loopt hard om geld in te zamelen voor onderzoek

16 juni BEST- Ze is slim, houdt van uitdagingen en zet zich graag in voor anderen. Olivia van Diessen (10 jaar) uit Best doet vanaf komend weekend mee aan de ‘Run for KiKa Summer Fun’, om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker bij kinderen.