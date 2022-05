Bestse buurt verrast door vertrek van tijdelijke huurders: ‘Ze moeten wijken voor statushouders’

BEST - Bewoners van de Wildheuvel in Best zijn verrast door het volgens hen plotselinge vertrek van de tijdelijke huurders van de zogeheten 'schoolwoningen’ in hun straat. In de buurt zingt rond dat zij moeten wijken voor statushouders. Gemeenteraadsleden eisen nu opheldering.